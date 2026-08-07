Во Владимире суд отказался останавливать работу котельной

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Как следует из картотеки дел арбитражного суда Владимирской области, АО «Владимирская газовая компания» обратилась во дворец правосудия с заявлением, в котором просила установить юридически значимый факт, свидетельствующий о невозможности дальнейшей работы котельной. Данная котельная расположена во Владимире, на улице Производственная, 14.

В заявлении компания указала, что эксплуатирует данную котельную и попросила в качестве обеспечительной меры приостановить ее работу до тех пор, пока не будет рассмотрено основное заявление. Такое требование тепловики объяснили тем, что с октябяр 2025 по май 2026 года единая теплоснабжающая организация Владимира — ПАО «Т Плюс» переключила на себя 91 процент нагрузки спорной котельной. В результате нагрузка на котельную упала до 1,036 гигакалорий в час, что слишком мало для таких объектов.

В компании предположили, что эта ситуация может привести к серьезной аварии.

Однако суд, рассмотрев заявление, отказал в его удовлетворении. Суд посчитал, что доводы по поводу аварии носят предположительный характер. Кроме того, в своем основном заявлении «Владимирская газовая компания» как раз и просит установить факт невозможности котельной, а ее остановка раньше рассмотрения спора не может предвосхищать принятое решение.

Таким образом, котельная на улице Производственной продолжит работу.