В Карабаново подросток совершил разбой, а потом заставил гоняться за собой УВД

Фото Следкома РФ по Владимирской области.

Следственный комитет РФ по Владимирской области рассказал о поимке и заключении под стражу дерзкого подростка из Карабаново, которого обвиняют в разбое и краже денег с банковского счета. На 17-летнего молодого человека уже заведено уголовное дело по двум статьям УК РФ - 162 и 158.

По данным Следкома, 1 августа 2026 года парень, не имея водительских прав, поехал с друзьями кататься на автомобиле отца «Lada Priora», предварительно сняв государственный регистрационный знак. Вечером они пили спиртное, а под утро следующего дня они приехали к круглосуточному ларьку на улице Чулкова, чтобы купить пива. Здесь в какой-то момент рядом с машиной оказался 29-летний мужчина. Он держал в руках мобильный телефон с открытым банковским приложением. По словам силовиков, заметив это, подросток выхватил телефон и собрался уехать.Мужчина взялся руками за водительскую дверь, окно которой было открыто, но это не остановило парня. Он лишь прибавил скорость. Ограбленный мужчина пытался бежать за автомобилем, но упал.

Уже позднее подросток перевел себе более 20 тысяч рублей с украденного телефона. Он предложил потратить деньги друзьям, но те отказались, и обвиняемый израсходовал их на свои нужды, а телефон выбросил. В дальнейшем при попытке его задержания сотрудниками полиции в Киржачском муниципальном округе несовершеннолетний пытался скрыться. Началась погоня. Парень доехал до леса, где бросил автомобиль, а сам убежал под тень деревьев. Но от поимки это его не спасло.

Учитывая дерзость нарушителя, суд согласился с требованием обвинения заключить подростка под стражу. Тем более, что у парня были отягчающие обстоятельства. В 2024 и 2025 годах подросток уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.