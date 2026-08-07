В Камешковском округе после ДТП на переезде сгорел автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации, ДТП случилось в первом часу ночи 7 августа на железнодорожном переезде возле деревни Выселки Камешковского муниципального округа.

Пока сведения о произошедшем устанавливаются. Предварительно известно, что в районе железнодорожного переезда произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них загорелся. Никто из людей не пострадал.

На место ДТП выезжали подразделения Главного управления МЧС по Владимирской области, которые потушили горящую легковушку на площади 5 квадратных метров. На месте ДТП работали 15 сотрудников экстренных служб на пяти машинах. Информация устанавливается.