Во Владимире приняли делегацию из ДНР

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7 августа город Владимир принял делегацию из Шахтёрска Донецкой народной республики. Представители администрации приехали, чтобы обменяться опытом и обсудить перспективные направления сотрудничества.

Делегацию из ДР принимали первый заместитель главы администрации города Денис Егоров, начальник управления территориального развития Алексей Наумов, начальник управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма Ольга Гарева, и.о. начальника управления ЖКХ Алексей Шумник, заместитель директора МКУ «Зеленый город» Мария Васильева и другие.

В ходе встречи руководители структурных подразделений администрации Владимира поделились с гостями опытом по организации работы инженерных систем и их подготовки к зиме, практиками, применяемыми в сфере благоустройства и озеленения, развития городской инфраструктуры, работы с общественными организациями.