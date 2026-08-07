Во Владимирской области наградили лидеров в сфере спорта

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

В преддверии Дня физкультурника в Правительстве Владимирской области состоялось расширенное заседание Коллегии министерства физической культуры и спорта региона. На нем лидерам сферы спорта региона вручили государственные и ведомственные награды.

Всех награжденных перечислить невозможно, так как в общей сложности дипломами и другими наградами были отмечены не один десяток тренеров и сотрудников спортучреждений региона. Среди них, в частности, был отмечен вклад в развитие спорта таких легенд как олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Павла Кузнецова, тренера Надира Магомедова, помогавшего в развитии российского чемпиона мира по греко-римской борьбе Абуязида Манцигова и многих других.

Также на коллегии много говорилось о том, что по результатам независимого исследования Администрации Президента РФ уровень удовлетворённости жителей региона сферой физкультуры и спорта составляет 61,4 процента при плановом значении в 52 процента. Владимирская область входит в пятёрку лучших регионов страны по развитию этой отрасли – такой результат отражён в рейтинге, который представил Министр спорта России Михаил Дегтярёв на заседании правительственной комиссии.