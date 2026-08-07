Задержан глава фирмы, провалившей благоустройство набережной в Гусь-Хрустальном

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях задержан исполнительный директор компании из Краснодара, которая выступала в качестве подрядчика при благоустройстве набережной в Гусь-Хрустальном в 2025 году. Задержание состоялось в городе Армавир, откуда его привезли во Владимирскую область.

По версии следствия, 30 мая минувшего года гусевское МБУ «Спецпредприятие» заключило с данной компанией контракт на проведение первого этапа благоустройства набережной на городском озере, и выплатила подрядчику в июне того же года аванс в размере 10 миллионов рублей.

Однако проверки показали, что сроки по контракту срывались, а в реальности работы были выполнены лишь на 1 миллион рублей. При этом исполнительный директор компании-подрядчика предоставлял заказчику ложные данные о выполненных объемах, закупленных материалах и оборудовании.

В итоге в сентябре 2025 года контракт был расторгнут, а сумму аванса полностью возвратили администрации Гусь-Хрустального. Исполнительного директора отправили в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.