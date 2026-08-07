В Камешково водитель отправился в колонию за смертельный двойной обгон

Фото: кадр видео. Предоставлено Прокуратурой Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Камешковский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В преступлении обвинялся 33-летний житель Владимира.

Судом установлено, что ДТП произошло 22 ноября 2025 года на трассе «Хохлово-Камешково-Ручей». Водитель «Киа Рио» заметил, как ехавший перед ним автомобиль пошел на обгон, и в нарушение ПДД тоже решил начать обгонять, хотя такой маневр, называемый двойным обгоном, запрещен.

При приближении к сплошной линии разметки автолюбитель не вернулся в свою полосу, а продолжил ехать по встречной. Так как трасса шла на подъем, он слишком поздно заметил двигавшуюся навстречу «Ладу» девяносто девятой модели, в которой ехала семья из трех человек.

Увидев «Ладу», водитель «Киа» попытался выехать на обочину, но не успел, в результате чего произошло столкновение. К сожалению, в результате ДТП погибла пассажирка «Лады», а ее маленькая дочь получила тяжелые травмы.

Водитель «Киа» вину признал полностью. С учетом всех обстоятельств суд приговорил его к 2 годам 9 месяцам колонии-поселения, а также лишил права управления транспортом на 2 года 10 месяцев.

Кроме того, в пользу девочки и ее старшей сестры удовлетворен иск прокурора о возмещении морального вреда на 2,5 миллиона рублей. Удовлетворены и иски потерпевших, которыми признаны муж, мать и сестра погибшей женщины. В их пользу взыскано еще 2,9 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.