Во Владимирской области от борщевика Сосновского обработают более 775 гектаров

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Во Владимирской области продолжается борьба с распространением борщевика Сосновского. Эта проблема актуальна не только для нашего региона. В Правительстве 33 региона сообщают, что с 2019 года в регионе действует программа комплексного развития сельских территорий, в рамках которой из бюджета постоянно выделяются средств на борьбу с борщевиком.

Продолжится эта работа и в этом году. По словам заместителя министра сельского хозяйства Владимирской области Андрея Семенкова, планируется обработать почти 775 гектаров. На эти цели из областного бюджета выделен 21 млн рублей. 6 августа в селе Фетинино Собинского муниципального округа специалисты филиала Россельхозцентра по Владимирской, Ивановской и Ярославской областям провели обработку земельного участка площадью 11 гектаров. В этом году участок зачищают второй раз: первичная обработка проходила в период цветения растения. Существуют два вида обработки: механический и химический. Последний считается наиболее эффективным – его и использовали на землях Фетинино.

В региональном министерстве сельского хозяйства подчёркивают: собственники земли любого назначения должны самостоятельно принимать меры по предотвращению распространения борщевика. Для нарушителей – как для физических, так и для юридических лиц – законодательством предусмотрены штрафы. Неоднократное нарушение влечёт за собой более жёсткие меры вплоть до изъятия земли.