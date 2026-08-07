Во Владимирской области запустили "Единый региональный сервис"

фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимирской области запустили «Единый регионального сервиса». Мини-приложение на платформе МАХ работает по принципу «единого окна»: цифровые услуги, каналы министерств и медиалента доступны в одном месте.

Он состоит из трех разделов. В разделе «Сервисы» жители могут получить государственные услуги в онлайн-формате, он включает: МФЦ Владимирской области, «Моё Здоровье. Владимирская область», Минцифры Владимирской области – (места бесплатных точек доступа Wi-Fi, региональная компенсация ИТ-ипотеки, а также меры поддержки военнослужащих по контракту), «СВОй чат ВО», «ГАИ33» (для оперативных сообщений о нарушениях правил дорожного движения).

Раздел «Каналы госорганов» включает следующие каналы: «Авдеев. О важном», «Правительство Владимирской области», «Министерство цифрового развития Владимирской области», «Комитет транспорта и дорожного хозяйства ВО», «РСЧС Владимирская область».

Раздел «СМИ региона» знакомит с главными событиями области на основе новостей телекомпаний «Губерния 33» и ГТРК «Владимир».