Во Владимирской области за сутки на водоемах утонули два человека

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона утонули два человека.
Так, на водоеме под названием Второй карьер возле города Петушки утонул 34-летний мужчина. Его тело достали из воды очевидцы, которые сообщили о случившемся в полицию.
В этот же день во Владимире обнаружено тело 65-летней женщины в пруду микрорайона Заклязьменский. Погибшую также нашли очевидцы, вытащившие тело из воды.
По обоим фактам правоохранительные органы проводят проверки, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В МЧС отметили, что оба трагических случая произошли в местах, которые не были оборудованы для купания.