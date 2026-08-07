В Суздале стартовал ремонт проезда между улицами Спортивная и Моренкова

Фото из телеграм-канала Романа Кавинова.

Глава городского округа Суздаль Роман Кавинов сообщил у себя в социальных сетях, что в городе стартовали ремонтные работы на одной из центральных улиц. Подрядная организация приступила к работам по асфальтированию проезда от Бульвара Всполье между улицами Спортивная и Моренкова.

По словам Романа Кавинова, это крайне важное и долгожданное событие для десятков жителей достаточно большого микрорайона. Микрорайон этот находится в восточной части города и представляет собой территорию, где преобладает частная застройка. До начала ремонта данный участок был по сути грунтовой дорогой. Теперь здесь будет заасфальтированная дорога.

Роман Кавинов уточнил, что работы выполняются в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Кстати, в рамках данного нацпроекта в этом году в регионе будет отремонтировано около 200 километров дорог. Это почти половина от общего объема дорожных ремонтов этого года (всего планируется поменять 433 километра дорожного полотна).