Владимирский институт защиты животных передаст приютам вакцины для кошек и собак

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Владимирский институт защиты животных и Национальный ЗОО-союз запускают совместную благотворительную акцию по поддержке приютов.

До конца августа в приюты разных регионов России, в том числе Донбасса, будет передано около 5 тысяч доз вакцин для кошек и собак. При этом владимирский институт предоставит собственные разработки, сообщается на странице учреждения в социальных сетях.

В их числе вакцина для собак «Карникан-5R» — против чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусной инфекции и бешенства, а также вакцина для кошек «Карнифел PCHR» — против панлейкопении, калицивирусной инфекции, вирусного ринотрахеита и бешенства.

Проект объединит научные разработки института, опыт ветеринарных специалистов и возможности зоозащитного сообщества.