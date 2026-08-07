Во Владимирской области отменена опасность атаки БПЛА

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство региональной безопасности Владимирской области через экстренный канал оповещения населения 7 августа в 4.35 объявило от отбое беспилотной опасности.

Стоит отметить, что опасность атаки беспилотными летательными аппаратами была введена 6 августа в 14.22, после чего владимирцев и гостей региона предупредили о необходимости оставаться в помещениях, не подходить к окнам и пройти в укрытие.

Также жителей Владимирской области и гостей региона предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета и предупредили о том, что не следует приближаться к обломкам БПЛА, если такие обнаружатся. О подобных находках следует немедленно информировать экстренные службы по телефону «112».