Во Владимирской области продлили прием заявок на премию "Человек труда"

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владимирской области продлили приём заявок на национальную премию «Человек труда» до 16 августа. Решение было принято региональным оргкомитетом по просьбам предприятий и муниципалитетов — не все успели выдвинуть своих сотрудников.

На сегодняшний день на конкурс уже поступило более 400 заявок — это в четыре раза больше, чем за весь прошлый сезон.

В связи с продлением срока приёма заявок онлайн-голосование за победителей муниципального этапа также перенесено — оно пройдёт с 17 по 23 августа.

В этом году формат конкурса значительно расширен: добавлен муниципальный этап, а победителей на всех этапах будут определять сами жители области в ходе открытого голосования на сайте человектруда33.рф.