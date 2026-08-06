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НовостиОбщество6 августа 2026 14:19

В Кольчугино работника спортшколы наказали за нарушения при перевозке детей

Претензии к учреждению возникли у надзорного ведомства
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, подведомственной ей Владимирской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об организации перевозок детей железнодорожным транспортом.

Установлено, что одна из спортивных организаций города Кольчугино перевозила детей поездом дальнего следования. Однако, несмотря на требования закона, Роспотребнадзор об этой поездке заранее не уведомлялся, что могло бы повлечь негативные последствия.

В связи с этим руководителю спортивного учреждения было внесено представление. Приняты меры, чтобы подобных нарушений больше не повторялось.

Вместе с тем, на ответственного сотрудника спортшколы составили административный протокол за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения и оштрафовали. Сумма штрафа не уточняется.