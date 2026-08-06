В Муроме три человека пострадали в ДТП на опасном перекрестке

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Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 5 августа в 17.30 на перекрестке улиц Советская и Артема. К сожалению, этот перекресток уже много лет подряд попадает в сводки ГАИ и даже был признан очагом аварийности из-за систематических одинаковых столкновений. На этот раз все случилось также, как и прежде.

По предварительным данным, 58-летний водитель «Тойоты» при движении по улице Артема, являющейся второстепенной, не уступил дорогу легковой машине «Хендай Солярис» под управлением 34-летнего автолюбителя.

В результате произошло столкновение, после которого «Тойота» вылетела с дороги и врезалась в дом №49 по улице Советская.

В результате ДТП пострадали водитель «Хендай» и его пассажирки — 16-летняя девушка и 49-летняя женщина. Последнюю врачи «скорой помощи» госпитализировали, в то время как девушку и мужчину после оказания медицинской помощи отпустили домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.