фото с сайта Правительства Владимирской области

В Судогодском округе ремонтируют участок трассы Владимир – Муром – Арзамас. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяжённость объекта составляет 2,8 километра, это отрезок от Тюрмеровки до конца обхода села Ликино.

На данный момент на участке задействовано 8 дорожных рабочих и 13 единиц спецтехники.

«Выполняются работы по фрезерованию старого покрытия и укладке выравнивающего слоя. Затем предстоит устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ЩМА-16. Также укрепим обочины шириной 1,5 метра щебнем и асфальтогранулятом, спланируем откосы», – сообщил начальник владимирского филиала «ДСУ-3» Сергей Панкратов.

Для верхнего покрытия специалисты используют щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь – особо прочную и износостойкую. Этот материал применяют для устройства покрытий, которые должны выдерживать интенсивные нагрузки транспортного потока. Дорога Владимир – Муром – Арзамас – именно такая. По ней транзитный транспорт движется со стороны Владимира в Муром и далее в сторону Нижегородской области.