В Александровском округе мужчину застрелили во время разборки из-за переписки

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 29-летний житель села Ирково Александровского округа обвиняется в убийстве и незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов к нему.

По версии следствия, 28 апреля текущего года в селе Андреевском в гостях у 31-летнего селянина собралась компания друзей. В какой-то момент в мессенджер одной из женщин стали поступать сообщения от того самого жителя Ирково, который предлагал ей встретиться, но та отвечала отказом.

Тогда хозяин дома вмешался и попросил оппонента из Ирково больше ей не писать. В итоге между мужчинами завязалась ссора, и они договорились о встрече.

На встречу из Андреево в Ирково поехали все присутствующие, которые пришли к дому местного жителя, вышедшего к ним с пистолетом в руках.

Сперва он подошел к приехавшим и выстрелил, а потом в ходе беседы житель Андреево дважды нанес ему удары рукой по лицу. В ответ на это соперник дважды выстрелил ему в грудь, отчего тот получил повреждения внутренних органов и скончался, а стрелявший ушел домой.

Мужчину задержали, но вину он не признал. По его версии, выстрелы он произвел случайно, а пистолет и вовсе нашел в парке в Московской области. Однако следователи установили, что оружие было изготовлено из охолощенного пистолета «Байкал», а дома у мужчины обнаружили и изъяли несколько сотен пуль и гильз для пистолета.

На время следствия обвиняемого отправили за решетку. На днях расследование уголовного дела было завершено и оно направлено с утвержденным обвинительным заключением в Александровский городской суд.