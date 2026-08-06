В Ковровской больнице открылось «Министерство добрых дел»

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В Ковровской центральной городской больнице открылось «Министерство добрых дел».

В нем работает социальный куратор, который консультирует, координирует быстрое решение вопросов и проблем. Технические средства реабилитации можно взять сразу, не теряя времени.

Сопровождение «от порога больницы до порога дома» реально - пациента помогут донести до машины и доставить по адресу в сопровождении специалиста. Это особенно важно для маломобильных ковровчан и пожилых людей.

«Для врачей открытие пункта - это снятие дополнительной нагрузки: социальные вопросы берет на себя куратор. Для пациентов – это человеческое участие и реальная поддержка, когда она нужнее всего», - отмечает министр соцзащиты ВО Елена Беряцкене.