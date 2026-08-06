В Суздале отца 15-летнего парня осудят за купленный сыну кроссовый мотоцикл

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 42-летний житель Суздальского округа обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в действия, заведомо опасные для его жизни и здоровья.

По версии следствия, декабре 2025 года мужчина купил своему 15-летнему сыну кроссовый мотоцикл марки «Хаммер»стоимостью 150 тысяч рублей. Этот транспорт не предназначен для езды по дорогам, но с марта 2026 года юноша стал кататься на нем по улицам сел Борисовское и Порецкое Суздальского округа.

Так продолжалось до 22 апреля, когда на 4 километре трассы «Порецкое-Мордыш-Владимир-Иваново» не произошло ДТП. Парень ехал за автобусом «ПАЗ», отвлекся и врезался в него, получив множественные переломы и ушибы, которые эксперты классифицировали, как вред здоровью средней тяжести.

Отец юноши признал вину. На днях уголовное дело направлено на рассмотрение в Суздальский районный суд. Следователи напомнили, что за это преступление родителям грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей, обязательные, принудительные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до 3 лет.