Владимирские агрономы проверяют поля на наличие колорадского жука

Фото Дениса Рябцева Фото: Архив "КП".

Специалисты филиала Россельхозцентра по Владимирской, Ивановской и Ярославской областям обследуют поля с картофелем для своевременного выявления очагов распространения колорадского жука и его личинок. Этот вредитель относится к категории особо опасных.

Уничтожение 30-40% листовой массы растений приводит к снижению урожайности на 20-30%.

- Мониторинг за популяцией колорадского жука начинается ранней весной. Специалисты отслеживают выход перезимовавших жуков и заселение ими первых всходов. Регулярные осмотры полей в течение лета позволяют зафиксировать появление новых особей, прилетающих с соседних территорий, и начало отрождения личинок из яйцекладок, - рассказала начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской, Ивановской и Ярославской областям Анастасия Ушакова.

Своевременное обнаружение даже небольших скоплений вредителя дает агрономам возможность организовать точечную обработку или провести краевые опрыскивания, чтобы не допустить массового размножения и расселения жука по всему полю.

Во Владимирской области весенний учет зимующего запаса колорадского жука проведен на 0,05 тысячи гектаров, заселение не отмечено.

По данным на 5 августа, на заселение посадок картофеля колорадским жуком обследовано 1,144 тысячи гектаров, личинками - 0,1 тысячи гектаров. Заселение также не отмечено. Обработано против колорадского жука 1,293 тысячи гектаров.