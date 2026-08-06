Писатель и блогер Сергей Минаев снимет фильм о Владимиро-Суздальской Руси

Сергей Минаев. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Известный российский писатель Сергей Минаев уже достаточно давно стал еще и блогером. Вместе с целой командой помощников он ведет исторический канал «Минаев Live». И скоро на нем появится фильм-ролик, посвященный Владимиро-Суздальской Руси. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

5 августа в телеграм-канале он написал, что находится во Владимирской области. Его очень сильно вдохновила наша местная архитектура. В частности Церковь Бориса и Глеба.

"И, скорее всего, где-то тут стоял Юрий Долгорукий, почти 900 лет назад. Монастыри, поля, храмы - полное ощущение, что нырнул в историю, в Русь изначальную", - написал писатель и блогер, после чего анонсировал большой выпуск про Владимиро-Суздальскую Русь этой осенью.