На пожаре в Камешково спасли женщину и ее годовалого сына

фото МЧС России по Владимирской области

5 августа в 22.02 произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Камешково (ул. Молодежная, д. 11).

Загорелась квартира на втором этаже. Из-за позднего сообщения о пожаре огонь стремительно распространялся, весь подъезд окутало дымом.

Сотрудники МЧС России спасли из квартиры этажом выше очага возгорания молодую мать и её годовалого сына. Эвакуированы 17 человек. Никто не пострадал.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Его ликвидировали 13 человек личного состава и 5 единиц техники.

Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем.