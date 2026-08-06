В Окском парке Мурома археологи откопали накладку на поясную сумку X века

Фото со страницы музея в ВК.

Муромский музей "Центр культурно-исторического наследия", который сейчас проводит раскопки в Окском парке, сообщил о новой находке, совершенной буквально на днях.

3 августа в заполнении подпола, предварительно датированном XII-XIII веками, археологи нашли редкую накладку на поясную сумку (ташку) с криновидным орнаментом в виде двух выступов в форме лилий. Представители музея говорят, что подобные детали украшения сумочек датируются X веком. Ранее их находили на территории Древней Руси (Владимирские курганы), Волжской Булгарии (1-е Измерское селище) и в марийском Веселовском могильнике.

Археологи уверены, что это украшение клапана сумки. На это свидетельствует изогнутая форма изделия. Кроме того, на оборотной стороне находки расположены штифты с прямоугольными шайбочками для крепления к кожаному клапану. Похожие накладки встречались на остатках сумочек в погребениях X века могильников викингов в Швеции.

В музее вспомнили, что на похожих раскопках в 2024 году они обнаружили часть ремня XI века с тремя типами накладок (одна из которых очень редкая - в виде головы медведя), вместе с квадратной накладкой на центральную часть сумки, аналогия которой встречена лишь в Великом Новгороде.