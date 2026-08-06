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НовостиОбщество6 августа 2026 7:21

Во Владимирской области все чаще главврачи возглавляют по 2-3 больницы

Ряд СМИ считает, что это приведет к объединению медучреждений
Алексей СУХОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Издание "Зебра-ТВ" опубликовало материал, в котором сообщило, что во Владимирской области сразу 10 главврачей занимают эти должности в двух, а то и трех медучреждениях.

Наши коллеги сообщили об этом на фоне информации о том, что главный врач Областной клинической больницы Ольга Добрынина по приказу регионального Минздрава исполняет обязанности руководителя Областного клинического онкологического диспансера. При этом старый главврач Григорий Лазарев не уволен, он находится на больничном. Журналист издания Петр Фокин после этого сообщает, что еще девять руководителей больниц региона также совмещают свои функции в других больницах. Среди них владимирцам более всего известен Абакар Абдуллаев, который является главврачом сразу и в БСП и во Владимирской горбольнице №2 .

При этом СМИ располагает данными, что якобы после сентября, когда пройдут выборы в Государственную Думу РФ, будет запущена процедура объединения тех медучреждений, которые сейчас управляются одним руководителем.