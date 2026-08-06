Во Владимирской области продолжается формирование подразделения "БАРС-Владимир"

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Администрация города Владимира у себя в социальных сетях разместило сообщение, что в 33 регионе продолжается формирование подразделения «БАРС Владимир», созданного несколько месяцев назад для охраны объектов и защиты гражданского населения в нашем регионе от атак БПЛА.

Власти города сообщили, что те, кто решил присоединиться к «БАРС Владимир», могут сделать это в военном комиссариате по месту регистрации. Также в администрации перечислили основные условия службы. Будущих военнослужащих не будут переводить в другие регионы. Вся служба проходит только во Владимирской области, выезжать никуда не нужно. При этом для новобранцев работа и зарплата сохраняются на время двухмесячных подготовительных сборов. Также власти обещают выплаты до 100 тысяч рублей и премии за выполнение задач.

Администрация города привела цитату атамана, педагога и защитника Андрея Крюкова, который сказал, что запасной Родины у нас нет, и так как она сама себя не защитит, это должны делать мы.