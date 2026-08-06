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НовостиОбщество6 августа 2026 6:03

Во Владимирской области в ночь на 6 августа перехвачены украинские беспилотники

Во Владимирской области уничтожены вражеские БПЛА
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, с восьми часов вечера 5 августа до восьми часов утра 6 августа над территорией 19 регионов России, включая Владимирскую область, а также над акваториями азовского и Черного морей были сбиты 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Владимирской области, БПЛА перехватывали у соседей в Рязанской, Нижегородской, Ярославской и Московской областях.

В правительстве региона другой официальной информации по данному факту не поступало.