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НовостиОбщество6 августа 2026 5:53

Во Владимирской области выросли цены на гречку, свинину и огурцы

Впервые с середины мая зафиксирована дефляция
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 28 июля по 3 августа в стране зафиксирована дефляция, которая составила 0,02 процента, сообщает Росстат.

На 0,7 процента подешевела плодоовощная продукция. Снизились цены на белокочанную капусту (на 3,3 процента), картофель (на 2,5 процента), морковь (на 2,3 процента), томаты (на 2,2 процента), столовую свеклу (на 1,4 процента), репчатый лук (на 1 процент). Вместе с тем выросли цены на огурцы (на 0,8 процента), а также на яблоки и бананы (на 0,7 процентов).

Еще подешевел маргарин, куриные яйца, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, пастеризованное молоко.

Выросли цены на гречневую крупу, сахар, мясо кур, пшено, свинину, мороженую рыбу, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис, соль, пшеничный и ржаной хлеб, вермишель.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных, корма для домашних животных, туалетное мыло, детские подгузники и стиральные порошки, хозяйственное мыло и зубные щетки.

Цены на дизельное топливо снизились на 1,6 процента, а стоимость бензина уменьшилась на 1,1 процента.