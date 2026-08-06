Владимирский областной онкодиспансер временно возглавила Ольга Добрынина

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Как сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области, с 5 августа главный врач Областной клинической больницы Ольга Добрынина назначена исполняющей обязанности главврача Областного клинического онкологического диспансера. Причиной этому назначению называется уход на больничный действующего руководителя ОКОД Григория Лазарева.

Напомним: ранее на портале hh.ru Минздрав региона разместил объявление о поиске главврача для областного онкодиспансера.

Также в этот же день состоялось еще одно назначение по линии здравоохранения. Главного врача Горбольницы №5 города Владимира Сергея Замкового назначили на аналогичную должность в Судогодскую ЦРБ имени Поспелова.

Оба вновь назначенных руководителя не лишаются своих прежних должностей и будут работать по совместительству.