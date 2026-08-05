Во Владимире открылся Центр компетенций в сфере демографии

Фото: Минздрав Владимирской области

Как сообщает Минздрав Владимирской области, 5 августа во Владимирском центре социальной помощи семье и детям открылось новое учреждение — Центр компетенций в сфере демографии.

В центре работают 11 молодых сотрудников, среди которых оказались демографы, социолог и специалисты по социальной работе. В задачу специалистов входит сбор и анализ данных о реализации федеральных и региональных программ по поддержке рождаемости. Кроме того, в минздраве уточняют, что они будут разрабатывать рекомендации, чтобы более эффективно продвигать в регионе идеи современной семьи, основанной на традиционных ценностях.

При этом вице-губернатор Владимир Куимов, присутствовавший на открытии, заявил о нехватке молодых сотрудников в социальной службе региона и поставил задачу привлечь на эту работу молодежь в возрасте до 30 лет. Так, в Муромском государственном педагогическом институте могут ввести специальность «социальный менеджмент», переговоры об этом сейчас ведутся.

Всего же во Владимирской области действуют 32 вида мер социальной поддержки семей с детьми. На эти цели ежегодно выделяется более 4,5 миллиардов рублей.