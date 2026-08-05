8 августа шоу "Свет Суздаля" можно будет посетить бесплатно

фото ВСМЗ

8 августа Суздаль отметит свой 1002-й день рождения. В честь праздника Владимиро-Суздальский музей-заповедник дарит всем участникам торжеств возможность бесплатно посетить аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья».

Шоу, вдохновленное «Азбукой в картинках» Александра Бенуа, знакомит зрителей с историей, культурой и фольклором Суздальского Ополья. Это не только яркое мультимедийное представление, но и путешествие по образам и символам древней Суздальской земли.

Новый сезон проекта проходит до 12 августа на территории Суздальского кремля. Белокаменные стены Архиерейских палат превращаются в страницы необычной книги, на которых оживают буквы «Азбуки Ополья». Каждая буква становится отдельной главой, рассказывающей о природе, истории и традициях края.

8 августа шоу будет проходить с 21 до 23 часов. Вход на территорию откроется в 20.30. В День города посещение мероприятия будет свободным, предварительное оформление билета не требуется.