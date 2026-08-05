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НовостиОбщество5 августа 2026 13:03

Владимирцы могут принять участие в акции "БумБатл" по сбору макулатуры

Итоги соревнований будут подведены 15 ноября
Виктория СУХОВА
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Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимирцы могут принять участие во Всероссийской акции «БумБатл» по сбору макулатуры, которая проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

Главная цель акции — вовлечь как можно больше людей в раздельный сбор отходов и переработку вторсырья. Сдавая макулатуру, участники помогают сохранить природные ресурсы, снизить объем отходов и вернуть бумагу в производственный цикл.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции, выбрать удобный пункт приема макулатуры, сдать вторсырье и загрузить подтверждающие документы в личный кабинет.

Итоги соревнований среди всех категорий участников будут подведены во Всемирный день вторичной переработки 15 ноября.