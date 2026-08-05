Во Владимире произошел пожар в автобусе городского маршрута №32

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 4 августа в 18.37 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о горящем автобусе на улице Мира напротив Центрального парка культуры и отдыха, неподалеку от пересечения с улицей Батурина.

На место ЧП выезжали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. На месте обнаружилось, что загорелся автобус, следовавший по городскому маршруту №32, пламенем был объят моторный отсек.

Пожарные локализовали и ликвидировали огонь на площади 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.