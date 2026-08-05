Более 2,5 тысяч жителей Владимирской области легализовали свою деятельность

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Во Владимирской области подвели итоги работы по противодействию нелегальной занятости за первое полугодие 2026 года.

Удалось заключить официальные трудовые соглашения с 2 395 работниками. Кроме того, 42 человека оформили статус индивидуального предпринимателя, а 81 – стали самозанятыми. В итоге, общее количество жителей региона, чья деятельность была легализована, достигло 2 518.

- Для людей это означает право на отпуск, оплату больничных листов и будущую пенсию, а для областного бюджета – дополнительные поступления, направляемые на социальные программы и обновление инфраструктуры, – отметил министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.