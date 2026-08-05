В Собинском округе 27 гектаров сельхозземли зарастало борщевиком Сосновского

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в июле текущего года инспекторы ведомства посетили Собинской округ, где проверили участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 27 гектаров.

К моменту приезда проверяющих участок оказался заросшим сорняками, деревьями и кустарниками, в том числе здесь обнаружили борщевик Сосновского. При этом владельцы сельхозземли ничего на ней не делали и не принимали мер по ее сохранению.

В связи с данным обстоятельством 28 июля сотрудники Управления Россельхознадзора выдали двум владельцам участка предписания, обязательные для исполнения.

Устранение нарушения находится на контроле надзорного сельхозведомства.