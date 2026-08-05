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НовостиОбщество5 августа 2026 11:44

Ремонт школы в Ковровском районе идет с отставанием графика

Завершение работ держит на контроле прокуратура
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

фото прокуратуры Владимирской области

Ковровская городская прокуратура проверила, как идет ремонт Иваново-Эсинской общеобразовательной школы.

Контракт был заключен с компанией "Альянс-Строй". Несмотря на то, что подрядчик должен завершить строительно-монтажные работы в августе, некоторые виды работ велись с отставанием от графика. Подрядная организация не приступила к покраске стен, организации водоснабжения, водоотведения, отопления, установке дверей, рассказывают в областной прокуратуре.

На момент осмотра на объекте находилась бригада из 14 человек, количество которых недостаточно для завершения работ в установленный контрактом срок. Кроме того, территорию завалили строительными отходами.

Директору компании-подрядчика было внесено представление. Заведено дело об административном правонарушении из-за загрязнения прилегающей территории.

Завершение капитального ремонта школы находится на контроле городской прокуратуры.