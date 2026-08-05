Во Владимире Госавтоинспекция начала операцию «Автобус»

Фото: Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру

Как сообщает Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, с 5 по 9 августа на территории областного центра проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус».

Заместитель руководителя городского отдела ГАИ Дмитрий Саяпин отметил, что за семь месяцев текущего года во Владимире произошло уже 27 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых пострадало 40 человек. При этом по вине самих водителей автобусов и троллейбусов случилось 15 аварий, в них получили травмы 23 гражданина.

В связи с этим и начались рейды на территории Владимира. Так, 5 августа сотрудники ГАИ совместно с коллегами из Ространснадзора и горадминистрации останавливали автобусы на Московском шоссе, в районе бывшего поста ДПС.

В итоге было проверено 20 машин, причем в трех случаев обнаружились нарушения. Так, один из шоферов не вставил в тахограф карту водителя, другой управлял автобусом, в конструкцию которого нелегально были внесены изменения, а у третьего посторонние предметы загораживали обзор через лобовое стекло. По всем фактам были составлены административные протоколы. Также с водителями проводились профилактические беседы.