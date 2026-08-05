Владимирский Россельхозцентр подписал соглашение с ассоциацией "Владагросоюз"

фото Россельхозцентра по Владимирской, Ивановской и Ярославской областям

3 августа филиал Россельхозцентра по Владимирской, Ивановской и Ярославской областям и Ассоциация «ВладАгроСоюз» подписали соглашение о сотрудничестве.

Совместная работа будет нацелена на оптимизацию производственных процессов, что позволит хозяйствам экономить ресурсы без потери качества. Доступ к передовым знаниям и технологиям поможет местным производителям выпускать более качественную продукцию, востребованную как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

- Подписание соглашения расширяет для нас формы сотрудничества: от оказания консультаций и методической помощи до проведения совместных мероприятий. В рамках совместной деятельности планируется развивать лабораторный потенциал и увеличивать спектр направлений, внедрять современные технологии и методики. Помощь в вопросах защиты растений, выбора сортов и контроля качества будет системной и оперативной, - говорит руководитель Росссельхозцентра Марина Олимова.

Сотрудничество межрегионального филиала Россельхозцентра и «ВладАгроСоюза» - стратегический шаг, который направлен на устойчивое развитие агропромышленного комплекса.