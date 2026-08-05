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НовостиОбщество5 августа 2026 9:00

В Петушках будут судить учителя, ударившего двух учеников

Педагог уже уводилась из образовательного учреждения
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Петушинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преподавателя одной школ Покровского муниципального округа. Женщина обвиняется в жестоком обращении с детьми.

Было установлено, что во время проведения дополнительного занятия педагог сначала толкнула и силой прижала к стене одного из учеников, а затем ударила головой о классную доску второго. По какой причине это произошло, неизвестно.

После инцидента учительница уволилась из школы.

Рассматривать уголовное дело предстоит Петушинскому районному суду.