5 муниципалитетов Владимирской области получат деньги на реализацию проектов

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Подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В этом году на конкурс поступило 32 заявки (в прошлом году их было 25). Можно было подать заявки в 5 номинациях: "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства"; "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне"; "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)"; "Повышение эффективности управления территорией муниципального образования"; "Повышение узнаваемости муниципального образования ("Бренд территории")".

Были определены 5 лучших проектов:

«Здесь рождаются идеи, меняющие страну» - за него Собинский муниципальный округ получит 4 миллиона рублей.

Гусь-Хрустальный муниципальный округ проведет открытый фестиваль традиционного народного творчества «Русская березка» за 2,5 миллиона рублей.

Округ Муром за 1,5 миллиона реализует проект «Цифровая система управления городскими мероприятиями «КультПортал».

Созданием условий, содействующих социально-культурной адаптации детей с миграционной историей в Опольевской школе займутся в Юрьев-Польском муниципальном округе (1,2 миллиона рублей).

В Покрове планируют заняться благоустройством Черного озера. На это выделено 800 тысяч рублей.

Все победители представят наш регион на федеральном этапе конкурса.