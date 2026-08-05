Роспотребнадзор предупреждает владимирских предпринимателей о фейковых рассылках

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Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о том, что на электронную почту компаний и индивидуальных предпринимателей приходит массовая рассылка уведомлений о проведении внеплановой проверки с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Однако эта информация не соответствует действительности.

Все контрольно-надзорные мероприятия и профилактические мероприятия проводятся в рамках 248-ФЗ. Уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту юридического лица или индивидуального предпринимателя, подчеркивают в ведомстве.

В официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя. Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно!