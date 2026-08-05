Во Владимире снесут аварийное здание на центральной улице города

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Группа «Вконтакте» «Так и живем во Владимире» сообщила о ситуации с двухэтажным домом на улице Большая Нижегородская, 84, с которого начали осыпаться куски элементов фасада.

При этом отмечается, что ни барьерной ленты, ни других ограждений в опасной зоне не имеется.

В администрации города Владимира отреагировали на публикацию и заявили, что приняли оперативные меры. В частности, упавшую штукатурку и прочий мусор уже убрали, а также установили по периметру сигнальную ленту. В мэрии добавили, что до 8 августа объявят тендер по выбору подрядчика, которому предстоит снести это аварийное здание.