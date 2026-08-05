Прокуратура отстояла конфискацию иномарки у жителя Мурома за пьяное вождение

фото прокуратуры Владимирской области

Житель Мурома признан виновным в повторном пьяном вождении. Ему назначили 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года.

Автомобиль марки Kia Sportage, на котором и ездил мужчина, был конфискован в доход государства, хотя являлся общей собственностью осужденного и его супруги.

Женщина хотела избежать конфискации машины и обратилась в суд с иском о признании права собственности на спорный автомобиль за ней. Заочным решением Муромского городского суда ее требования удовлетворены.

Не согласившись с решением суда, прокурор обжаловал его в суд апелляционной инстанции, где доказал, что автомобиль приобретен во время брака, брачный договор заключен после совершенного преступления.

Владимирский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, отменил заочное решение Муромского городского суда, принял по делу новое решение, которым отказано в удовлетворении заявленных требований.