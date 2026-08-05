Во Владимирской области подвели итоги государственной итоговой аттестации

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5 августа на совещании в региональном Правительстве были рассмотрены результаты государственной итоговой аттестации. Экзаменационная кампания охватила около 30 тысяч выпускников школ, колледжей и вузов.

Система образования региона показала конкурентоспособность на уровне страны. Впервые в истории было получено 66 стобалльных результатов (в 2025 году их было 38). Выпускница из Мурома Виолетта Бочкарёва набрала 300 баллов по физике, профильной математике и русскому языку. По шести предметам наш средний балл превысил общероссийский.

- Для системы здравоохранения в этом году выделено 186 мест для среднего медперсонала, в том числе фельдшеров скорой помощи. 50 человек набираем на первый курс в Муромский государственный педагогический институт, из них 41 целевик. Наша задача — чтобы ребята оставались учиться и работать здесь, обеспечивая технологический, экономический рост родного региона, - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.