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НовостиПроисшествия5 августа 2026 5:53

В Гороховецком округе в реке Клязьме утонул 24-летний мужчина

Во Владимирской области утонул мужчина
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 5 августа в экстренные службы региона поступила информация о том, что в Гороховецком округе на реке Клязьме в районе поселка Галицы очевидец обнаружил тело утонувшего мужчины.

Правоохранительным органам удалось установить личность погибшего, которым оказался 24-летний молодой человек.

В региональном ГУ МЧС отметили, что с начала купального сезона во Владимирской области утонули 13 человек, в том числе четыре ребенка. К сожалению, чаще всего трагические случаи происходят из-за несоблюдения самими купающимися требований безопасности, в связи с чем взрослым и детям следует быть внимательнее и осторожнее.