В Вязниках дроппер выплатит обманутой женщине 165 тысяч рублей

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Вязниковского района провело проверку, в ходе которого установило, что в 2025 году мошенники позвонили местной жительнице, представились сотрудниками одного из банков и под неким предлогом убедили женщину перевести им на «Безопасный» счет 165 тысяч рублей.

В ходе следствия по факту мошенничества правоохранительные органы установили, что владелец счета живет совсем недалеко — им оказался житель города Вязники. Он выступал в данном случае в качестве дроппера — человека, предоставившего мошенникам в пользование свой банковский счет.

С целью возврата денег прокуратура обратилась в Вязниковский городской суд, потребовав взыскать с дроппера всю похищенную у женщины сумму. Суд это требование удовлетворил полностью.

Фактическое исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.