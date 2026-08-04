Во Владимире будут судить застройщика ЖК "Поколение", похитившего 617 миллионов

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Утверждено обвинительное заключение против руководителя и единственного участника компании «Капитал Строй» Андрея и Виктора Хромовых. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2018-2023 годах обвиняемые заключили с дольщиками более 500 договоров на строительство дома ЖК "Поколение" на улице Северная. При этом у них не было намерений и возможности его достроить. Тем самым они украли у дольщиков более 617 миллионов рублей.

Кроме того, ряд договоров участия в долевом строительстве обвиняемые заключили без фактической оплаты контрагентами стоимости приобретаемых объектов недвижимости в счет исполнения ранее возникших у подконтрольных Андрею Хромову организаций обязательств, не связанных с возведением дома, а также осуществили вывод денежных средств с объекта строительства и расходование их на иные цели, сообщили в областной прокуратуре.

Дом достроен не был. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Владимира.