В Гусь-Хрустальном округе завершается ремонт дороги к поселку Уршельский

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщают Правительство Владимирской области и АО «ДСУ-3», в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Гусь-Хрустальном округе ведется ремонт автомобильной дороги из Гусь-Хрустального в поселок Уршельский, находящийся среди лесов Национального парка «Мещера».

Работы начались еще в 2022 году, и в течение двух лет дорожникам удалось привести в порядок 16 километров дороги, а в 2025 году отремонтировали еще восемь километров. Что касается 2026 года, то сейчас ремонт затронет 8,7 километра трассы от деревни Василево до поселка Уршельский. Таким образом, в нынешнем сезоне дорога окажется практически полностью приведена в порядок.

Сейчас на участку уложили нижний слой асфальта и уже приступили к укладке верхнего слоя. После этого произведут укрепление обочин, а в завершение на обновленной дороге нанесут разметку.