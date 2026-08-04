В Суздале пилота мотопараплана оштрафовали за нелегальный полет

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, житель Суздаля оштрафован за нарушение порядка использования воздушного пространства.

В ходе проверки, проведенной Владимирской транспортной прокуратурой, установлено, что в один из июльских дней текущего года местный житель отправился в полет по небу Суздальского округа на мотопараплане «поиск-06». При этом разрешение на полеты он у местных властей не получал, а службу организации воздушного движения не уведомил.

Таким образом, нелегальный полет создавал угрозу безопасности других воздушных судов, к тому же подвергал не меньшей опасности тем, что мог создать аварийные ситуации.

В результате мотопарпалан у хозяина изъяли и отправили на специальную штрафстоянку. Материалы проверки надзорное ведомство направило в Ространснадзор, который оштрафовал пилота на 30 тысяч рублей.

Как только мужчина заплатит штраф, мотопараплан ему вернут.