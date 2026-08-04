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НовостиПроисшествия4 августа 2026 12:21

В Киржаче москвич украл церковный подсвечник и часть машинки «Зингер»

Во Владимирской области житель соседнего региона признан виновным в серии краж
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Киржачским районным судом осужден житель Подмосковья, обвинявшийся в серии краж.

В 2023 году мужчина уже был приговорен к условному сроку за похожие преступления, но с октября 2025 по январь 2026 года в Киржачском районе вновь начал совершать кражи.

Так, он пробрался в один из храмов, откуда похитил радиаторы отопления, церковный подсвечник и другие вещи на общую сумму 77 тысяч рублей.

В одном из жилых домов москвич стащил у хозяина три бензотриммера общей стоимостью 45 тысяч рублей, в другом доме он прихватил домашний кинотеатр и другую технику еще на 45 тысяч. Также этот же житель Московской области пробрался в дом местной жительницы, откуда стащил чугунную станину от швейной машинки «Зингер».

Свою вину в суде мужчина полностью признал. С учетом уже имевшегося у него условного наказания и других обстоятельств дела суд отправил его на 3 года в колонию общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.